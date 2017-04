De doelman van de Engelse topclub viel woensdagavond in de wedstrijd tegen rivaal Manchester United in de 79e minuut uit. De Chileen verliet per brancard het veld en werd vervangen door Willy Caballero.

"Natuurlijk heeft hij een blessure, waarschijnlijk zijn we hem meerdere weken kwijt. Ik weet niet of we nog een beroep op hem kunnen doen dit seizoen'', zei Pep Guardiola, trainer van Manchester City desgevraagd.

De wedstrijd in Manchester eindigde in 0-0. Manchester City blijft zo vierde, met één punt voorsprong op Manchester United. De vierde plaats geeft aan het einde van de competitie recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Zondag moet City op bezoek bij het tegen degradatie strijdende Middlesbrough.