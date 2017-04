Vroegtijdig einde voor Verstappen

De auto van de Nederlander viel met nog zo'n twintig minuten te gaan stil op het circuit. Hij meldde over de boordradio dat de krachtbron van zijn Red Bull-bolide geen vermogen meer had, wat waarschijnlijk duidt op een technisch probleem aan de aandrijflijn.

Daarvoor ging het al in de training niet over rozen voor Verstappen. De baan in Rusland is duidelijk niet in zijn voordeel, ook getuige de bijna anderhalve seconde die leider Sebastian Vettel (Ferrari) al sneller was dan de Nederlander. In de eerste sessie wist hij nog wel de vierde tijd neer te zetten.