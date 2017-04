De eerste rit in de Britse etappekoers ging over 174 kilometer, van Bridlington naar Scarborough. De massasprint werd ontsierd door een grote valpartij, waarbij onder anderen Steven Kruijswijk betrokken was. Diens ploeggenoot Groenewegen van LottoNL-Jumbo ontsnapte aan de chaos en kon eindelijk zijn eerste zege van 2017 vieren. De 23-jarige Amsterdammer nam daarmee direct de leiding in het algemeen klassement van de driedaagse etappekoers.