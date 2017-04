De twintigjarige Aziaat, de nummer 94 van de wereldranglijst, moest zich vrijdag in de kwartfinale van het graveltoernooi in Barcelona in twee sets gewonnen geven: 7-6 (1), 6-2. Het duel op 'Pista Rafa Nadal' was binnen een uur en drie kwartier beslist.

De als derde geplaatste Nadal speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Karen Chatsjanov en de Argentijn Horacio Zeballos.

Nadal won het toernooi in Barcelona vorig jaar voor de negende keer. Afgelopen zondag kroonde de dertigjarige Spanjaard zich voor de tiende keer tot winnaar van het graveltoernooi in Monte Carlo. Ook het grandslamtoernooi op Roland Garros in Parijs, dat volgende maand begint, kan hij voor de tiende keer op zijn naam schrijven.