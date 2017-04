Kruijswijk sluit Nederlandse combine uit

"Zij zijn gewoon rivalen als alle andere", aldus de kopman van LottoNL-Jumbo over zijn collega's van Trek Segafredo en Sunweb. "Ik zal hen niet helpen en zij zullen mij evenmin helpen. We rijden onze eigen koers."

Kruijswijk was vorig jaar dicht bij een eindzege in de Corsa Rosa. In de roze leiderstrui kwam hij op de Col d'Agnello - drie dagen voor het einde - echter ten val, waardoor hij een zeker lijkende voorsprong verspeelde. Hij eindigde in Turijn uiteindelijk als vierde.

Foto: Raymond Kerckhoffs

"Ik verloor vorig jaar niet omdat ik niet goed genoeg was, maar vanwege die crash. Ik ben echter vol vertrouwen en denk dat ik dit jaar weer kan meedoen om de eindoverwinning."

Volgens de Brabander is er dit jaar een kanshebber die er met kop en schouders bovenuit steekt: Nairo Quintana van Movistar. "Als je naar zijn palmerares kijkt, is hij dé topfavoriet. Hij heeft meerdere grote rondes gewonnen", aldus Kruijswijk, doelend op de zeges van de Colombiaan in de Giro (2014) en Vuelta (2016).