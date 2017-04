Daarmee liet de Oude Dame een record liggen. Juventus had de voorgaande dertien wedstrijden tegen Atalanta in de Serie A gewonnen. Een veertiende zege op rij tegen dezelfde club was op het hoogste niveau in Italië nog niet vertoond. Juventus moet het record nu delen met AC Milan (dertien zeges op Chievo tussen 2006 en 2013).

Atalanta, met Hans Hateboer in het basisteam, kwam op slag van rust door een treffer van Andrea Conti op voorsprong. Door een treffer van Leonardo Spinazzola in eigen doel kwamen de bezoekers kort na de pauze op gelijke hoogte. Dankzij Dani Alves, die in de 83e minuut doel trof met een fraaie kopbal, leek Juventus toch als winnaar van het veld te stappen. Remo Freuler zorgde in de voorlaatste minuut echter voor de evenwichtige eindstand.

Juventus heeft nu een voorsprong van negen punten op runner-up AS Roma, dat zondag aantreedt in de stadsderby tegen Lazio.