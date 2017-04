„Ik kwam bij een fantastische club met fantastische voetballers. Ik kende die gasten eigenlijk alleen van tv en kwam best zenuwachtig binnen na mijn transfer. Ik weet nog goed dat ik met Robin van Persie het trainingsveld betrad en daar had je traditioneel drie rondo’s verdeeld over drie groepen spelers. Eén rondo was de groep met alle Spaans sprekende jongens, één was er voor de jonge spelers en één was die van de sterren."

„Ik maakte de grote fout om meteen bij de sterren te gaan staan, omdat ik met Robin meeliep. Dus ik stond bij Scholes, Giggs, Vidic, Van Persie, Rooney en Rio (Ferdinand, red.). Nou, je begrijpt wel hoe dat ging. Ik stond de hele tijd in het midden. Wat er ook gebeurde: ’Alex, in het midden!’ Dat heeft een week geduurd. Toen was ik het zat. Op vrijdag riep ik: ’Nee, wat er ook gebeurt, ik ga niet meer in het midden! Ik ben geen gek, hè’. Ik weet nog goed dat Giggs toen naar me toen kwam en hij schaterend zei dat het een week had geduurd voordat ik ’nee’ zei.”

„Ach, die gasten waren ook zo gruwelijk goed, joh. Het niveau van dat groepje spelers was niet normaal. Het is bijna niet uit te leggen wat Scholes en Giggs konden. En dan had je Robin, die had een seizoen waarin alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Ik zei ook altijd: hij heeft ons kampioen van Engeland gemaakt.”