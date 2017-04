Cupfighter Beerens: ’Ik ga duimen voor AZ’

„De KNVB-beker winnen is altijd mooi, maar het geeft toch een extra speciale lading als je hem wint met een subtopper”, vertelt Beerens vanuit zijn huis in Engeland. „Clubs als Heerenveen en AZ, maar ook Vitesse winnen niet snel een hoofdprijs. Als je er dan zó dichtbij bent, met z’n allen naar De Kuip gaat en hem uiteindelijk wint, dan is de hele stad in rep en roer. Best bijzonder om dat twee keer te mogen meemaken in je leven.”

Morgen zit Beerens tijdens de finale thuis voor de televisie in Reading, waar hij zich heeft opgewerkt tot een vaste kracht in het team van Jaap Stam. „Ik hoop dat AZ de spanning kan omzetten in energie. En het lijkt me duidelijk dat ik hoop dat zij die beker mee naar huis kunnen nemen, omdat ik de club nog steeds een warm hart toedraag. Ik ga duimen voor AZ.”