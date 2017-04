Vincent Jansen: 'Natuurlijk ben ik teleurgesteld'

"Er zijn geruchten dat ik weg zou gaan, maar ik ben nog niet eens een jaar bij de club", aldus Janssen in The Sun. "Ik heb een lang contract getekend en ik ben gelukkig hier. Ik heb het naar mijn zin bij de club, met mijn ploeggenoten, de staf, de fans, de training, alles. En we doen het zo goed, dus waarom zou ik weggaan?"

"Ik heb niet zoveel doelpunten gemaakt als ik zou willen", erkent de topscorer van de eredivisie van vorig seizoen. "Maar ik weet dat ik een betere speler ben geworden. Het is een goed seizoen voor me geweest."

Foto: Reuters

"Ik weet dat mensen misschien grappen maken als ze mijn doelpuntentotaal zien. Maar dit is mijn eerste seizoen in een nieuw land, bij een nieuwe club en ik heb zo veel geleerd. Mensen denken dat er geen problemen zouden zijn, omdat ik uit Nederland kom en iedereen daar Engels spreekt. Maar alles in Engeland is nog steeds nieuw voor me. Ik zie mijn familie en mijn vrienden niet. De club is daarin echt geweldig en doet er alles aan om me te helpen."

"Je leert altijd en ik heb dit seizoen heel veel geleerd. Ik heb altijd vertrouwen en geloof dat ik volgend seizoen meer zal scoren."