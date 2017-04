Lyon hoopt nog op Tolisso en Lacazette tegen Ajax

Génésio vreesde even voor een enkelbreuk. ,,Maar het lijkt erop dat er niets is gebroken'', stelde de coach. ,,Maar door de zwelling kunnen we nog niet precies zien wat er echt aan de hand is.''

Tolisso is één van de belangrijkste spelers in het elftal van de huidige nummer vier van Frankrijk. De 22-jarige Fransman, die vorige maand debuteerde in de nationale ploeg, speelde dit seizoen 29 wedstrijden in de Ligue 1 en maakte acht doelpunten.

De trainer van Olympique Lyon weet ook nog niet of Alexandre Lacazette op tijd fit is voor de krachtmeting met Ajax in een uitverkochte ArenA. De topschutter herstelt nog van een hamstringblessure en ontbrak vrijdag tegen Angers.