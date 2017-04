Vettel: 'Blij dat we helemaal terug zijn'

"Ik begon goed aan de kwalificatie, raakte halverwege even uit m'n ritme maar heb het op het laatst nog nog gered in Q3. Al wist ik dat het heel krap zou zijn", analyseerde een zeer blije Vettel na de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. De Duitser wist net zijn teamgenoot Kimi Räikkönen, maar ook de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor te blijven.

"De eerste paar Grands Prix gingen voor ons al goed, maar nu zijn we ook in de kwalificatie zo sterk. Misschien ligt het aan de baan of de manier waarop we met de banden kunnen omgaan. Ik weet zeker dat de race heel spannend wordt, maar voor nu zijn we allemaal vol van vreugde en blij dat we 'helemaal terug' zijn!"

Bottas stelt dat Mercedes simpelweg minder snel is dan de Ferrari's: "Dat zie je nu aan het resultaat. We zitten er heel dicht op, maar zij zijn het hele weekend al sneller. Gelukkig gaat het er morgen pas echt om."