De man in vorm rekende in de halve finales af met de Servische qualifier Laslo Djere: 6-2 en 6-4. Bedene treft zondag in de eindstrijd op het Hongaarse gravel de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Fransman Lucas Pouille en Paolo Lorenzi uit Italië.

De 27-jarige Brit verkeert in blakende vorm. Hij schreef in amper twee maanden tijd drie challengertoernooien op zijn naam, in de Verenigde Staten, Frankrijk en Italië. Op het hoogste niveau in Boedapest trok hij die lijn moeiteloos door.

Bedene klopte in de tweede ronde Robin Haase en versloeg vervolgens ook de als tweede geplaatste Kroaat Ivo Karlovic. Zaterdag maakte hij een einde aan de opmars van de jonge Djere.