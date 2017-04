premium

Sjarapova strandt in halve finale

22 min geleden ANP

Maria Sjarapova is bij haar rentree in het proftennis gestrand in de halve finales van het toernooi van Stuttgart. De 30-jarige Russin leek haar opmerkelijke terugkeer na een dopingschorsing zaterdag te gaan bekronen met een finaleplaats in de Zuid-Duitse stad, maar moest alsnog in drie sets buigen voor de Franse tennisster Kristina Mladenovic: 3-6 7-5 6-4.