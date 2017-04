'Huldiging is tegenvaller voor AZ'

Een politieagent in het Amerikaanse Hamden heeft een oudere man gered van de dood. De bejaarde man hing over de balustrade van het balkon.

Een vliegtuigje maakt een noodlanding in Sarasota, Florida (VS). Het toestel verloor een wiel in de lucht.

04:26

De nieuwe Guardians of the Galaxy is nu overal te zien in de bios. Wij spraken met de cast, waaronder superster Chris Pratt, over deze populaire nieuwe filmreeks en waarom iedereen hier naartoe moet.