Robben swingt met Bayern naar 27e titel

Het eerste goede nieuws van de dag voor Bayern kwam uit Leipzig, waar de enige overgebleven concurrent RB Leipzig niet verder was gekomen dan 0-0 tegen degradatiekandidaat FC Ingolstadt.

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti wist daardoor dat het bij een overwinning in de Volkswagen ArenA de titel kon prolongeren. De oefenmeester had voor het kampioensduel een basisplaats ingeruimd voor Robben, die afgelopen woensdag door twee gemiste kansen niet wist te voorkomen dat Bayern uit het toernooi om de DFB-Pokal vloog tegen Borussia Dortmund: 2-3.

Beiers feestje

Het Wolfsburg van Jonker en Riechedly Bazoer (die net als Robben aan de aftrap verscheen) is verwikkeld in een hevige strijd tegen degradatie, maar daar was vrijwel niets van terug te zien in het duel met Bayern. De thuisclub leek gewillig mee te werken aan een Beiers feestje op het veld.

Al voor rust was de strijd gestreden. David Alaba zette met een vrije trap na twintig minuten de openingstreffer op het scorebord, waarna Robert Lewandowski de voorsprong opvoerde naar 0-3. Eerst krulde de Pool vanaf de rand van het strafschopgebied raak in de verre hoek, terwijl hij in de slotminuut met links doelman Koen Casteels passeerde.

Vernedering

In de tweede helft deelde ook Robben met een treffer in de feestvreugde. Op zijn karakteristieke manier tekende hij de 0-4 aan. Komend vanaf rechts besloot de vleugelflitser zijn solo met een schot in de (ditmaal korte) hoek. Thomas Müller (rebound na een inzet van Lewandowski op de paal) en Joshua Kimmich (na een voorzet van Robben) maakten in de slotminuten de vernedering van de thuisclub compleet.

Waar de spelers van Bayern na het laatste fluitsignaal feestvierden op het veld, leed Jonker in alle opzichten schade. De trainer verloor niet alleen drie punten, maar ook middenvelder Luiz Gustavo, die met een rode kaart werd weggestuurd. Bovendien verslechterde het doelsaldo van Wolfsburg van -13 naar -19. Met nog drie wedstrijden te gaan staan Die Wölfe veertiende, maar de voorsprong op de cruciale zestiende plaats is slechts één schamel puntje.