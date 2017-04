Volvo-rijder Björk was in de uiteindelijke kwalificatie tussen de vijf snelsten ruimschoots sneller dan de concurrentie en stelde daarmee de pole voor de hoofdrace veilig. Voor de Zweed was het zijn eerste pole in het World Touring Car Championship. Hij was de 25e rijder in de historie van het kampioenschap die een pole-position voor zich wist op te eisen. In die Q3 werd de Nederlander Nicky Catsburg vierde en start dus in de hoofdrace vanaf de tweede rij. Het Polestar-Volvo-team won met Björk en zijn teamgenoten Catsburg en de Argentijn Nestor Girolami ook de MAC3-teamtijdrit.

Helemaal oké

Tom Coronel, die afgelopen dinsdag nog met vrienden aan de Cruyff Run deelnam, was uitermate tevreden over zijn kwalificatie. "De pole voor de openingsrace was mijn doel. Ik maakte weinig foutjes en reed constante tijden. Helemaal oké dus”, zei de routinier, die zich overigens weinig illusies maakt over het raceverloop.

Niet dat hij bang is zonder benzine te komen staan, wat hem afgelopen dinsdag bij terugkeer uit Amsterdam op de A1 was overkomen, maar meer voor de snelle fabrieksteams achter hem. "Ik ben de ‘sitting duck’ en verwacht dat zij al na een rondje of drie, vier mijn achterbumper gaan kussen. Ik ga me breed maken en geen cadeautjes uitdelen. Het wachten is tot ze mij gaan opvreten, maar tot dan zal ik mijn spierballen laten zien”, zei de coureur die tot de gevestigde orde van het WTCC behoort.

Monza (Ita) WTCC. Uitslag kwalificatie: 1. Björk (Zwe) Volvo 1.52,505 (gem. 185,3 km/uur), 2. Monteiro (Por) Honda op 0,316, 3. Huff (GBr) Citroën 0,463, 4. Catsburg (Ned) Volvo 0,508, 5. Girolami (Arg) Volvo geen tijd, 6. Michelisz (Hon) Honda, 7. Chilton (GBr) Citroën, 8. Guerreri (Arg) Chevrolet, 9. Bennani (Mar) Citroën, 10. Coronel (Ned) Chevrolet.