Squashsters grijpen naast brons op EK

Milou van der Heijden verloor de eerste wedstrijd in drie games van Tesni Evans: 11-6 11-4 11-7. Tessa ter Sluis trok de stand weer gelijk door Lowri Roberts te verslaan (11-5 11-13 11-6 11-8). In het beslissende duel ging Natalie Grinham, die ook als coach fungeerde, na ruim vijftig minuten spelen ten onder tegen Deon Saffery: 9-11 11-7 13-15 11-6 11-8. Oranje, in 2010 verrassend toernooiwinnaar, verloor vrijdag in de halve finale van de latere kampioen Engeland.

Teleurstellend

De Nederlandse mannen kwamen in divisie 2 niet verder dan een teleurstellende vierde plaats. Zaterdag was Ierland in de troostfinale te sterk voor Bart Ravelli, Dylan Bennet en Marc ter Sluis, nadat de squashers vrijdagavond in de halve finale door Wales waren uitgeschakeld. De doelstelling, promotie naar de hoogste divisie, werd niet gehaald.