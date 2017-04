Barça wint derby en houdt Liga spannend

Suarez profiteerde in de vijftigste minuut dankbaar van een mislukte terugspeelbal van Jurado. De Uruguayaanse spits pikte de bal op en prikte zijn 25e treffer van het seizoen binnen. Rakitic besliste de wedstrijd in de 77e minuut met een diagonale schuiver, na een actie van aanvoerder Lionel Messi. Suarez maakte er ook nog 0-3 van, na een blunder van verdediger Aaron Martin die de bal volledig verkeerd raakte.

Neymar

Bij Barcelona maakte Neymar zijn rentree na een schorsing van drie wedstrijden. De regerend kampioen van Spanje nam de eerste plaats van de ranglijst weer over van Real Madrid, dat eerder op de dag ternauwernood won (2-1) van Valencia. De Braziliaanse linksback Marcelo voorkwam met zijn doelpunt in de 86e minuut kostbaar puntenverlies voor de 'Koninklijke', die in de eerste helft op voorsprong was gekomen via Cristiano Ronaldo. De Portugees miste in de tweede helft een strafschop, waarna Daniel Parejo uit een vrije trap Valencia langszij bracht.

Onderling resultaat

Beide titelkandidaten hebben 81 punten, maar op basis van de onderlinge resultaten staat Barça boven Real. De Madrilenen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Ze treffen nog Granada, Sevilla, Malaga en Celta de Vigo, voor Barcelona resteren duels met Villarreal, Las Palmas en Eibar.