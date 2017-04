Kruijswijk haakt af in Yorkshire

Kruijswijk wil in de honderdste editie van de Giro voor de eindzege gaan, nadat vorig jaar een onfortuinlijke valpartij hem de zege had gekost.

De 29-jarige klimmer ging toen in de negentiende etappe onderuit, terwijl hij de roze trui stevig om zijn schouders had zitten. Kruijswijk duikelde door zijn val naar de vierde plaats in het eindklassement en moest de zege aan Vincenzo Nibali laten.

De troef van LottoNL-Jumbo was vrijdag tijdens de eerste etappe in Yorkshire betrokken bij een massale valpartij voorin het peloton. Kruijswijk hield daar geen fysieke schade over en stapte zaterdag weer op de fiets. De slotrit slaat hij wel over. "Ik heb een beetje rust nodig na mijn crash", verklaarde Kruijswijk. De Giro start vrijdag op het eiland Sardinië.