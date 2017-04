Vier ronden lang was Klitsjko enigszins verrassend de bovenliggende partij. De 41-jarige Oekraïner domineerde zo'n tien jaar lang de bokssport, maar werd in 2015 door Tyson Fury onttroond als wereldkampioen. Daarna kwam het tijdperk van de pas 27-jarige Joshua, die tot aan het gevecht met Klitsjko zijn 18 partijen allemaal op knock-out wist te winnen.

In ronde 5 begon Joshua ontketend. Met een paar rake klappen werkte de Brit, die op Wembley nagenoeg door iedereen (90.000 man) werd gesteund, Klitsjko tegen de vlakte. Acht tellen kreeg de Oekraïner, maar hij mocht tollend verder. Joshua ging door, maar kreeg Klitsjko niet knock-out. Sterker nog, Klitsjko nam in het slot van de ronde het heft weer in handen.

Daarna pakte Klitsjko door en sloeg een ronde later zijn opponent tegen het canvas. Maar ook Joshua weigerde te capituleren. Zo ontstond een boeiend gevecht en een voor Joshua nieuwe gewaarwording. In zijn vorige partijen sloeg hij zijn tegenstanders immers binnen zeven ronden knock-out. Klitsjko leek dicht bij de overwinning, totdat zijn dekking in de elfde ronde niet meer optimaal was en Joshua keihard doorkwam. En dat meerdere keren. Tot twee keer toe ging Klitsjko naar de grond. Nadat Joshua vervolgens weer vol op hem insloeg, staakte de scheidsrechter de strijd. Joshua blijft de wereldkampioen.

Bekijk hier het prachtige gevecht terug: