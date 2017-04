Het foutenfestijn begon in de 50e minuut. Een verkeerde terugspeelbal werd alert opgepikt door Suarez, die vervolgens wel op mooie wijze afrondde. In de 87e minuut profiteerde de Uruguayaanse goaltjesdief nogmaals, toen een Espanyol-speler de bal vlak voor zijn eigen doel volledig verkeerd raakte. Daardoor tekende Suarez eenvoudig voor de derde goal van Barcelona. Tussendoor had Ivan Rakitic de score al op 0-2 gebracht. Ook bij zijn doelpunt legde de verdediging van Espanyol de Barcelona-spelers bij hun aanval geen strobreed in de weg.

Door de overwinning blijft Barcelona in de titelrace. De ploeg van trainer Luis Enrique heeft vlak voor het einde van de competitie evenveel punten als Real Madrid, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.

