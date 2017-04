"We zijn trots", begon Robben, die in het kampioensduel met VfL Wolfsburg (0-6 zege) het vierde doelpunt maakte, tegenover Abendzeitung München.

"Een titel is altijd iets bijzonders, dus dat moet je vieren, maar er wachten ons nu helaas drie rustige weken. We liggen uit de Duitse beker en dat is onze eigen schuld geweest. In de Champions League konden we er niets aan doen, maar eigenlijk hadden we in mei nog wat extra duels op het programma hebben moeten staan. Maarja, ook dat is voetbal."

Robben doelde op de duels met Borussia Dortmund en Real Madrid van de afgelopen weken. Bayern ging in de halve finale van de DFB-Pokal in eigen huis met 2-3 onderuit tegen de ploeg van Thomas Tuchel, terwijl de Zuid-Duitsers in de kwartfinale van de Champions League door twee buitenspeldoelpunten werden uitgeschakeld door De Koninklijke.

Dankzij zijn tiende landstitel staat Robben nu op gelijke hoogte met Johan Cruijff, die tot zaterdag alleen recordhouder was.

Bekijk HIER hoe Robben en zijn teamgenoten zaterdag het kampioensfeestje vierden.