En daardoor zag Kevin Strootman het gat met Juventus niet klein worden, maar met één punt groeien: 84 om 75. Lazio, dat met Stefan de Vrij in de basis begon, staat vierde met een totaal van 67.

Bij een zege hadden de Giallorossi de Italiaanse titelstrijd mogelijk nog van wat spanning kunnen voorzien. AS Roma en Juventus ontmoeten elkaar namelijk nog in de 36e speelronde.

Strootman speelde zondag een dubieuze rol. De Nederlander leidde vlak voor rust de 1-1 na een discutabele schwalbe. Daniele De Rossi verzilverde de gegeven strafschop en maakte zodoende de openingstreffer van Lazio-aanvaller Balde Diao Keita ongedaan. De Senegalees vond in de twaalfde minuut het net met een verdekt schot met links.

Dusan Basta liet de fans in het uitvak vijf minuten na rust opnieuw juichen. De Lazio-verdediger zag een van richting veranderd schot achter AS Roma-goalie Wojciech Szczesny in de touwen vallen. In de slotfase besliste Keita het duel met zijn tweede treffer van de dag.

Strootman speelde negentig minuten mee bij AS Roma. Wesley Hoedt kwam De Vrij in de 76e minuut vervangen.