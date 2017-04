"Ik vind dat een puntje niet goed genoeg is, maar mijn spelen hebben alles gegeven. Nul kritiek voor mijn jongens", aldus de Portuguees tegenover de BBC.

Zoals eigenlijk altijd viel Mourinho weer terug op verhalen over blessures en de vele wedstrijden die hij met zijn ploeg al heeft gespeeld. "We hebben een ploeg van 22 spelers, maar op dit moment kan ik slechts over twaalf of dertien jongens beschikken", aldus The Special One, die zondag opnieuw twee spelers geblesseerd zag uitvallen.

"Swansea kwam vandaag goed georganiseerd en fit voor dag. Ze hebben dit seizoen maximaal veertig duels gespeeld", stelde Mourinho verder, die weet dat Manchester United al 57 in actie kwam.

Over de schwalbe van Marcus Rashford wilde Mourinho, die scheidsrechters normaal gesproken dolgraag de les leest, niet al te veel kwijt. "Ik heb het niet gezien, maar Marcus vertelde me dat hij werd geraakt."