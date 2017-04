De Italianen Tamburini en Sandi, de Australiër Jones en de Duitser Marvin Fritz waren betrokken bij een ernstig ongeval, waarna de race direct werd stilgelegd.

Een van hen 'is er zeer slecht aan toe en per ambulance afgevoerd', meldt RTV Drenthe.

Om welke coureur het precies gaat en wat zijn exacte toestand is, is nog niet bekend.

18:43 - UPDATE

Inmiddels is duidelijk dat Fritz er het slechts aan toe is. De Duitser is met zwaar hoofdletsel naar het UMCG in Groningen gebracht.