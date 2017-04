Ricciardo eist dat Red Bull orde op zaken stelt

"Toen ik in mijn spiegel keek, zag ik opeens dat mijn rem rechtsachter in de fik stond", vertelde Ricciardo nadat hij was uitgevallen in de beginfase van de Grand Prix van Rusland. "Ik schoot bijna in de muur in bocht vijftien en moest daarna wel opgeven in de pit."

Het probleem lijkt vergelijkbaar met het euvel dat Max Verstappen in de vorige race in Bahrein parten speelde. Ook toen zorgde een te heet geworden rem (linksachter) ervoor dat een Red Bull-coureur de strijd moest staken.

Ricciardo: "Twee races op een rij, dat wil niemand, dus volgens mij moet het team hier eens goed naar kijken. In elk geval voor de volgende race in Barcelona."