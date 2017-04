"Er is natuurlijk spanning bij de spelers en Najib heeft voor de ontspanning gezorgd die je als trainer graag ziet", aldus Van den Brom in een vooruitblik bij SBS6. "Het ging niet over voetbal. Gewoon even gasten onder elkaar. Echt heel leuk."

Henk Fraser reageerde met een grap toen hij hoorde van de actie van zijn Vitesse-collega. "Wij hebben Mo Allach", aldus de Vitesse-trainer over de in zijn ogen zeer grappige technisch directeur van de Arnhemmers.

"Nee, wij hebben ervoor gekozen om alles zo rustig mogelijk te houden", vervolgde Fraser serieus. "We hebben om voor wat plezier te zorgen een quiz gedaan. Dat was echt lachen. Wat dat betreft zit het goed."

