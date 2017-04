Koeman ziet machteloos Everton na achterstand

"We deden het prima tot de 0-1", blikte Koeman terug. In de 66e opende Pedro namens Chelsea de score. Vervolgens was er geen houden meer aan voor Everton.

"Na de openingstreffer ondervonden we veel problemen, maar dat had alles te maken met hun kwaliteiten. We maakten het Chelsea in het eerste uur wel lastig. We creëerden misschien niet heel veel kansen, maar ik was tevreden. Idrissa Gueye speelde een geweldige wedstrijd. Eden Hazard kon niet uitblinken."

Koeman heeft veel respect voor Chelsea, dat hoogstwaarschijnlijk kampioen gaat worden. "Het is enorm lastig om ze te verslaan. Ze worden kampioen. Wij moeten de motivatie vinden om het seizoen goed af te sluiten", aldus Koeman.