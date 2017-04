De 30-jarige Spanjaard won voor de tiende keer het graveltoernooi in zijn thuisland. In de finale moest de Oostenrijker Dominic Thiem eraan geloven: 6-4 en 6-1. Tot 4-4 in de eerste ging het gelijk op. Vervolgens was Nadal niet meer te houden.

Het is de tweede grote zege van het jaar voor de Spanjaard. Vorige week won de beste graveltennisser aller tijden ook al voor de tiende keer in Monte Carlo. Begin juni wil Nadal datzelfde aantal eindzeges op Roland Garros bewerkstelligen.