Een dag na zijn eindzege én negendarter bij een Players Championship in Wigan leed de nummer één van de wereld weer eens een nederlaag. In de vierde ronde bleek Gary Anderson net wat beter dan Van Gerwen: 4-6 in legs.

Een dag eerder waren de rollen precies omgedraaid. Van Gerwen versloeg de Schot toen met 6-4. Ook dat was een partij in de vierde ronde. Anderson won uiteindelijk ook in Wigan. In de finale versloeg hij landgenoot Peter Wright met 6-3.

Wright gooide zondag wél een negendarter. Dat deed de nummer twee van de wereld tijdens zijn 6-3 zege op Michael Smith.