"Het eindigde geweldig, al begonnen we niet goed", zei de maker van twee doelpunten in De Kuip. "AZ was sterker in de eerste helft. Wij waren heel slecht. Misschien kwam dat door de spanning. De meeste spelers hebben weinig ervaring met bekerfinales."

In de 80e en 88e minuut sloeg de spits van de Arnhemmers keihard toe. "Het kan niet kapot. Beter kan niet voor een spits. Heel veel mensen zullen zeggen dat wij niet goed hebben gespeeld, maar wij staan met die beker", zei Van Wolfswinkel tegen SBS6.