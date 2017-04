Twee extraatjes voor bekerwinnaar Vitesse

De Gelderse club kwalificeert zich als bekerwinnaar automatisch voor de groepsfase van de Europa League en hoeft dus niet mee te doen aan de play-offs om Europees voetbal in de eredivisie. Bovendien mag Vitesse op zaterdag 5 augustus met de aanstaande landskampioen, vermoedelijk Feyenoord, strijden om de Johan Cruijff Schaal.

Vitesse staat momenteel op de zesde plaats in de eredivisie en was met 48 punten al verzekerd van een plek in de play-offs, waarin vier clubs strijden om een ticket voor de voorronde van de Europa League. Als bekerwinnaar hoeft de ploeg van trainer Henk Fraser die nu niet te spelen. Omdat de huidige nummer zeven FC Twente de komende jaren nog geen Europees voetbal mag spelen, gaat ook de ploeg die als negende eindigt in de eredivisie de play-offs om Europees voetbal in.