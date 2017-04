"Mooier kan niet", zei de glunderende trainer na afloop. "Ik was kwaad over het ontbreken van lef in de eerste helft. In de rust heb ik gezegd: 'toon meer lef.'"

Uiteindelijk maakte Ricky van Wolfswinkel in de slotfase twee goals. "Van Wolfswinkel is zo'n gigant. Soms is het voor de andere spelers lastig om achter te blijven staan, omdat hij soms onzichtbaar is, maar hij scoort bijna altijd."

Vijfde beker voor Fraser

Fraser stond zelf op het veld toen Feyenoord in 1991, 1992, 1994 en 1995 de KNVB-beker veroverde. Zijn Alkmaarse collega John van den Brom verloor ook de ene bekerfinale die hij tijdens zijn actieve carrière speelde, in 1990 met Vitesse tegen PSV (1-0). Van den Brom miste toen in blessuretijd een strafschop.

Vitesse stond drie keer eerder in de eindstrijd van het bekertoernooi, in 1912, 1927 en 1990 dus. Steeds verloor de Arnhemse club, maar zondag was het wel raak voor de geel-zwarten die binnenkort hun 125-jarig bestaan vieren. AZ ging voor de tweede keer onderuit in de bekerfinale. De viervoudig bekerwinnaar moest in 2007 via strafschoppen buigen voor Ajax.