Baker maakte het eerste doelpunt van Vitesse dit bekerseizoen in de met 7-2 gewonnen uitwedstrijd tegen de amateurs van De Dijk. De huurling van Chelsea was daarna vanaf elf meter trefzeker tegen RKC Waalwijk (4-1) en Jodan Boys (4-0). De 22-jarige middenvelder leidde Vitesse hoogstpersoonlijk naar de eindstrijd door beide doelpunten te maken in de halve finale tegen Sparta Rotterdam (2-1).

Vorig seizoen deelden SĂ©bastien Haller (FC Utrecht) en Patrick Gerritsen (Excelsior '31) de topscorerstitel met allebei vijf doelpunten, al had Gerritsen daar minder wedstrijden voor nodig.