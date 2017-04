Vlaar en Krul gefopt door Van Wolfswinkel

"Het was een klotebal, die precies tussen mij en Ron in viel'', zei keeper Krul. "Ik dacht dat die voorzet naar mij door zou schieten, maar Van Wolfswinkel kwam er net voor en kopte in. Of ik mezelf iets kwalijk neem? Ach, ik verwijt mezelf iedere tegengoal.''

Vlaar liet zich een paar minuten later opnieuw foppen door Van Wolfswinkel, die de aanvoerder van AZ uitkapte en de bal met links in de hoek langs Krul schoot. "We hadden deze wedstrijd in het eerste half uur eigenlijk naar ons toe moeten trekken'', mokte de ervaren verdediger. ,,In de tweede helft werden de ruimtes groter en wonnen we de 'tweede' ballen niet meer. Niet dat Vitesse echt gevaarlijk werd, maar zij scoorden wel. Iedereen zit stil en verslagen in de kleedkamer.''