"In de jeugd van Chelsea heb ik al wat toernooien gewonnen, maar dit is wel even iets anders. Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse en zeker deze overwinning nooit vergeten'', zei Baker na de winst op AZ (2-0).

In de bekerfinale was Ricky van Wolfswinkel met twee doelpunten de Arnhemse held. Vitesse dankte die finaleplaats echter toch vooral aan Baker, die zijn ploeg met twee treffers tegen Sparta Rotterdam (2-1) naar De Kuip had geschoten.

"Vitesse is een fantastische club en ik voelde dat ik iets moest terugdoen voor deze club. Gelukkig heb ik mijn aandeel gehad in deze historische bekerzege'', zei de 22-jarige Engelsman. "Ik zal mijn twee jaar bij Vitesse nooit vergeten en blijf ze in de gaten houden, ook als ik weer bij Chelsea zit.''