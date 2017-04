Waar Napoli in de maand april geen enkele competitiewedstrijd verloor, wist Inter er geen een te winnen. Coach Stefano Pioli besloot na de 5-4-nederlaag bij Fiorentina vorig week zelfs tot een 'straftrainingskamp'.

Het leek weinig resultaat te hebben zondag in Stadio Guiseppe Meazza. Napoli creërde de kransen en scoorde vlak voor rust via de Spanjaard José Callejón. Daaraan ging een forse verdedigende fout van de Japanner Yuto Nagatomo vooraf.

In de tweede helft zocht Inter naar de gelijkmaker, maar waren de grootste kansen voor de bezoekers via de Belg Dries Mertens en de Kroatische invaller Marko Rog. Napoli had aan het ene doelpunt echter genoeg.

AS Roma ging eerder zondag voor eigen publiek pijnlijk onderuit in de Romeinse derby (1-3). Keita bracht Lazio op voorsprong (0-1). Daniele De Rossi maakte gelijk uit een strafschop, nadat Kevin Strootman een strafschop kreeg, zonder dat hij werd geraakt. Na rust scoorde Lazio opnieuw via Dusan Basta en Keita.

AC Milan blijft in de Serie A punten verspelen. De kwakkelende ploeg van trainer Vincenzo Montella kwam zondag op bezoek bij degradatiekandidaat Crotone niet verder dan 1-1. Uit de laatste drie competitieduels behaalde AC Milan slechts twee punten. Milan staat zesde, vijf punten achter Atalanta dat vrijdag knap Juventus op 2-2 wist te houden.