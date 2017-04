De koploper ging zondag met 3-1 onderuit bij nummer twee Medipol Basaksehir en zag de voorsprong daardoor teruglopen naar vier punten. Basaksehir heeft op zijn beurt weer vier punten meer dan Fenerbahçe van Dick Advocaat, dat eerder zondag met 2-1 won van Rizespor. In de Turkse Süper Lig zijn nog vijf speelrondes.

Basaksehir dat lang zelf koploper was in de Turkse competitie maakte het verschil in de eerste twintig minuten van de wedstrijd. Cengiz Under zette de thuisploeg na zeven minuten op 1-0. Emmanuel Adebayor verdubbelde de voorsprong en weer zes minuten later bracht Under zelfs de 3-0 op het scorebord.

De bezoekers, met Ryan Babel in de basis, konden daar lang weinig tegenin brengen. De Nederlander maakte in de tweede helft plaats voor Vincent Aboubakar. Demba Ba redde in de 87e minuut de eer voor Besiktas.