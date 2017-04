Verstappen: 'We zitten er wel erg ver vanaf'

"Hoe groot en hoe goed die update is, zien we in Barcelona wel”, zei Verstappen in de Russische paddock, vlak voor vertrek naar het vliegveld in Sotsji. "We zitten er wel erg ver vanaf. En je moet niet vergeten dat iedereen updates meeneemt. Het is dus even afwachten. Ik hoop dat we nu echt mee kunnen doen in de top.”

'Dat is nu eenmaal zo'

Met het nieuws dat de beloofde motorupdate van Renault niet tijdens de Grand Prix van Canada op 11 juni maar pas twee weken later in Azerbeidzjan te verwachten is, wordt het geduld van Verstappen opnieuw op de proef gesteld. "Ach, dat is nu eenmaal zo. Daar kan ik niets aan veranderen. Dan nog maar twee weekjes extra wachten tot Baku. Het is duidelijk dat we vooruit moeten met deze auto.”

Verstappen wist voorafgaand aan dit weekeinde al dat hij zich in zijn RB13 normaal gesproken tevreden moest stellen met een vijfde plek. Meer zou er niet inzitten op het circuit bij het olympisch park in Sotsji, met twee lange rechte stukken. Toch verliep de voorbereiding op de vierde Grand Prix van het seizoen na de toch al teleurstellende kwalificatie – plaats zeven – zeer chaotisch.

Foto: EPA

De jonge coureur (19) keek samen met Red Bull-adviseur Helmut Marko toe hoe zijn engineers er alles aan deden om hem überhaupt te laten starten. Na een motorwissel, kapotte vloer en luchtgeleider moest de waterpomp van zijn bolide door een lek tot twee keer toe worden vervangen. Tijd om een nieuwe pomp te installeren was er niet meer, dus werd nota bene de oude (ook al lekkende) variant teruggeplaatst.

Verstappen racete vervolgens 52 rondjes over een Russisch circuit, met een dicht gekitte (!) waterpomp. Zijn bouwpakket hield het wonderwel vol, waar teamgenoot Daniel Ricciardo al in de vierde ronde door een verbrande achterrem uitviel. Een soortgelijk euvel dat Verstappen de kop kostte in Bahrein, al lag het probleem volgens teambaas Christian Horner nu ergens anders.

"Ik probeerde maar niet aan al die problemen te denken”, aldus Verstappen. "De auto heeft het goed volgehouden. En als je uitvalt, val je uit. Daar kan ik dan toch niets aan doen. De monteurs hebben uitstekend werk geleverd om het allemaal heel te houden. Ik heb de auto goed thuisgebracht.”