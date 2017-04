Kashia na bekerwinst: 'Ik ben nu even geen prof meer'

"Wij zijn geen Feyenoord, Ajax of PSV. Wij zijn een club die niet zo vaak de kans krijgt om iets te winnen en dus zijn we ook niet gewend om voor prijzen te spelen. Daarom speelde in de wedstrijd ook lang de stress mee”, sprak de aanvoerder van Vitesse met overslaande stem.

"Ik weet niet wat ik nu meemaak. Ik denk dat ik zoveel mensen in mijn eigen land alleen al trots heb gemaakt. Maar ook de fans van Vitesse. Ik ben nu even geen prof meer, ik wil alleen maar feesten. Samen met de supporters van Vitesse. We moeten dit heel groots gaan vieren. En heel lang.”

Vanavond op het bordes van het stadhuis zal hij zo goed als zeker met knalgeel haar verschijnen. "Dat heb ik beloofd, hè…”