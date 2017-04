Robben plaatst kanttekening na titel: 'Helaas nu drie rustige weken'

Robben heeft nu zes Duitse landstitels achter zijn naam staan, één Spaanse met Real Madrid, twee Engelse met Chelsea en één Nederlandse met PSV. Bayern München won zaterdag met 6-0 van Vfl Wolfsburg en is daardoor in de Bundesliga niet meer te achterhalen.

"We zijn trots. Het blijft iets bijzonders om kampioen te worden. Daarom moeten we dit ook vieren”, reageerde Robben na de kampioenswedstrijd, waarin hij zelf eenmaal scoorde. De gedachten van de dribbelaar, die dit seizoen elfmaal scoorde in de Bundesliga, gingen echter ook terug naar de pijnlijke nederlagen tegen Real Madrid (kwartfinale Champions League) en Borussia Dortmund (halve finale Duitse beker). "Helaas hebben we nu drie rustige weken voor de boeg. We hadden eigenlijk meer wedstrijden in mei moeten hebben.”