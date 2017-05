De 43-jarige Rocchi floot Ajax eerder al tijdens Europese duels met Manchester United en Anderlecht.

Ajax en Olympique Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af. De return staat voor 11 mei in Lyon op het programma. De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.