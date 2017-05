De 27-jarige Engelsman versloeg zijn veertien jaar oudere uitdager uit Oekraïne zaterdag in een gevecht om drie wereldtitels. De olympisch kampioen van Londen 2012 in het superzwaargewicht prolongeerde zijn IBF-titel en veroverde tevens de vacante WBA- en IBO-titels.

Joshua sloeg Klitsjko in de elfde ronde twee keer tegen de grond. Na afloop van het gevecht voor 90.000 toeschouwers op Wembley twijfelde Klitsjko over zijn toekomst als bokser. "Ik denk dat hij wel weer wil vechten'', zei Joshua. "Maar misschien laat hij zich te veel beïnvloeden door mensen om hem heen. Ik heb heel veel respect voor hem en sta graag nog een keer tegenover hem in de ring.''