De Franse sprinter heeft niets gebroken. Wel verloor hij na de valpartij even het bewustzijn. Bouhanni klaagde maandag nog over hoofdpijn en had problemen met zijn gezichtsvermogen

Bouhanni won zaterdag nog de tweede etappe in de Ronde van Yorkshire. De Belgische wielrenner Serge Pauwels schreef zondag de rittenkoers op zijn naam.