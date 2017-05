De voor Katoesja rijdende Noor was oppermachtig in de sprint van de Duitse semiklassieker, die voor het eerst tot de WorldTour behoort. De Noor won de race eerder in 2016 en 2014. De editie van 2015 werd afgelast.

De Tsjech Jan Tratnik van CCC en de Belg Aimé De Gendt van Sport Vlaanderen-Baloise probeerden in de slotfase het peloton met sprinters voor te blijven. Op vijf kilometer van de finish werden ze ingelopen en nam Katoesja de regie in handen.

Katoejsa-rijder Rick Zabel trok de sprint zo hard aan dat achter Kristoff niemand diens wiel kon houden. Zabel eindigde zelf als tweede voor zijn Duitse landgenoot John Degenkolb van Trek-Segafredo. Pim Ligthart van Roompot-Nederlandse Loterij werd vijfde.