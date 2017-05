Publieksprijs: stem nu!

Wielrenster Van der Breggen was in april onverslaanbaar op de weg. Zowel bij de Amstel Gold Race, Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik kwam ze als eerste over de finish.

Van Dijke verraste met goud tijdens het EK judo, terwijl Thorsdottir bij het EK turnen een topprestatie leverde door zilver en brons te winnen.

De winnaar van deze Publieksprijs ontvangt van Corendon Vliegvakanties een geheel verzorgde vakantie of trainingskamp voor twee personen in Spanje. De winnende sporter kan kiezen tussen het luxueuze Marble Stella Maris Ibiza of Marble Ama Andalucia in de Spaanse Algarve.

Het deelnemende publiek, dat via telesport.nl kan stemmen, maakt kans op een gratis overnachting in het fraaie Corendon Vitality Hotel in Amsterdam. Breng hier uw stem uit op de poll Publieksprijs april.

Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan een mailtje met uw keuze naar telesport@telegraaf.nl.

Aan het einde van het jaar mag het publiek uit de 12 maandwinnaars de meest aansprekende sporter van 2016 kiezen.