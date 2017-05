De Rotterdamse clubleiding laat vier grote schermen van tien bij vijf meter op het veld neerzetten. De schermen worden geplaatst ter hoogte van de middencirkel. Alle supporters met een seizoenkaart krijgen de kans om de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord live in het eigen stadion te aanschouwen.

Feyenoord is met een overwinning op Excelsior zeker van de landstitel. De kampioensschaal zal na de wedstrijd in De Kuip worden uitgereikt. Voor de seizoenskaarthouders die voor het duel op het knusse Woudestein via Feyenoord een toegangsbewijs hebben gekocht, zal vervoer naar De Kuip inclusief een ticket worden geregeld.

De huldiging in Rotterdam op de Coolsingel zal bij een voorspoedige afloop voor Feyenoord maandagmiddag rond 12.00 uur plaatsvinden.