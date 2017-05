"Het is heel simpel. Je finisht of finisht niet. Of in dit geval: je start of je start", stelde Verstappen maandag op Cruijffiaanse wijze bij Pep Talk.

Mercedes

Verstappen werd in het televisieprogramma ook geconfronteerd met de uitspraak van Mercedes-baas Toto Wolff, die de Red Bull-coureur in de toekomst wel voor diens renstal ziet rijden.

"Ach, ik ben nog maar 19 jaar. Ik heb nog wel een paar jaar”, stelde de Nederlander met een veelzeggend lachje. "Toto is een aardige man. Ik heb ook vaak contact met hem gehad en dan is het super gezellig. Ze hebben ook een heel goed team, maar ik ben blij waar ik zit. Ik werk goed samen met mijn engineers, maar we moeten wel zorgen dat de auto beter wordt." Red Bull is inmiddels druk bezig met een onderzoek.

AS Monaco

Deze week heeft Verstappen, die over twee weken terugkeert in Barcelona waar hij zijn eerste en enige F1-zege boekte, tijd voor wat ontspanning. De Limburger is onder meer van plan om het Champions League-duel tussen AS Monaco en Juventus bij te wonen in zijn woonplaats Monte Carlo. Onlangs was hij ook al aanwezig bij het duel tussen PSV en Ajax in Eindhoven.

Foto: Matty van Wijnbergen