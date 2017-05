Renners woest op organisatie Giro

De ANAPRC, de Noord-Amerikaanse rennersvakbond, heeft bij monde van directeur Michael Carcaise kritisch gereageerd. "Dit is onverantwoord. Natuurlijk hoort afdalen bij het wielrennen, maar het is gevaarlijk om er een speciale wedstrijd van te maken", aldus de topman op Twitter.

In totaal zijn er tien segmenten vastgelegd waar de eerste vijf renners punten kunnen winnen. Aan het einde van de Giro ligt vijfduizend euro klaar voor de winnaar. De nummers twee en drie pakken drie- en tweeduizend euro.

Per segment valt er vijfhonderd euro te veroveren. Dat bedrag is vergelijkbaar is met de geldsom die de drager van de witter jongerentrui dagelijks ontvangt.

De Giro is de laatst jaren niet gevrijwaard gebleven van ernstige valpartijen in afdalingen. Op 9 mei 2011 overleed de Belgische wielrenner Wouter Weylandt bij een crash nadat hij de top van de Passo del Bocco was gepasseerd.

Vorig jaar brak de Rus Ilnur Zakarin van Katusha zijn sleutelbeen bij een heftige val op weg van de top van de Col d'Agnello naar beneden. Op diezelfde besneeuwde berg verspeelde Steven Kruijswijk door een tuimeling zijn roze leiderstrui.

Wout Poels kan met zijn hoofd niet bij het besluit. "Ik hoop dat dit een grap is. Dit is levensgevaarlijk. Hoe zit het met de veiligheid?" Ook de Amerikaan Joe Dombrowski van Cannondale-Drapac heeft verbijsterd gereageerd. "Serieus, wie verzint deze onzin? Dit is gewoon een strijd om de meest spectaculaire valpartij."

Life threatening idea to give a prize to the best descender in Giro? I hope this is a joke? What about safety?@UCI_cycling @cpacycling https://t.co/Blkw8Zk6br — Wout Poels (@WoutPoels) 1 mei 2017