De titelverdediger versloeg in een spannende finale viervoudig wereldkampioen John Higgins met 18-15. Naast de beker kreeg hij een cheque van 440.000 euro overhandigd. Higgins mocht een cheque van bijna 200.000 euro in ontvangst nemen.

De 33-jarige Selby, met de bijnaam The Jester from Leicester, liet het in het begin van de finale afweten, maar knokte zich op overtuigende wijze terug in de partij.

De finale in Sheffield stond onderleiding van de Nederlandse referee Jan Verhaas. Het was de zesde keer dat de 50-jarige Verhaas uit Maassluis, die tot beste referees van de wereld behoort, de finale kreeg toegewezen. Verhaas moest enkele keren zijn gezag laten gelden bij wat kleine speltechnische incidenten.

In The Crucible Theater in Sheffield werd voor de 40e keer om de wereldtitel gespeeld. De winnaar in 1977 moest de winnaar genoegen nemen met de hoofdprijs van 6000 pond en bracht de hoogste break 1000 pond op. Nu ging de prijs van de hoogste break met 146 naar Ronnie O’Sullivan, die daarvoor 12.000 euro op zijn rekening kreeg bijgeschreven.